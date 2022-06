CAZA, LA BIOGRAPHIE

PLUS OU MOINS OFFICIELLE

(ET NEAMMOINS SUCCINCTE) (...ET EN TOUT CAS ÉTABLIE À LA PREMIÈRE PERSONNE

PAR L'AUTEUR LUI-MÊME,

QUI COMMENCE D'AILLEURS À TROUVER SON PROPRE SITE DRÔLEMENT ÉGOCENTRIQUE.)

De mon vrai nom Philippe Cazaumayou (cherchez pas des exotismes lointains, c'est béarnais), je nais à Paris en 1941, d'un père caricaturiste sportif et d'une mère prof de dessin. Je passe mon enfance à Paris et dans la région parisienne (Auvers-sur-Oise et l'Isle-Adam), mon adolescence en Haute-Savoie où mes études au lycée de Thonon-les-Bains se concluent par un bac philo.

A 18 ans, je rejoins Paris, où je débute comme apprenti chez l'affichiste Foré (ou Fauré). Après mon service militaire, je suis graphiste publicitaire free-lance, puis je me fais engager dans un atelier de pube parisien, le Studio EKO (ou Echo).

Une pube.



Vers 1968, lassé de 10 ans dans la duplicité parisienne, je décide de me recycler (déjà écolo!). Je m'oriente donc vers la bande dessinée et l'illustration de science-fiction qui me semblent plus susceptibles de satisfaire ma créativité.

Je consacre alors mes week-ends et mes vacances à préparer "Kris Kool", qui paraîtra en 1970 chez Eric Losfeld, bande dessinée de S.-F. psychédélique, marquée par les influences de Jean-Claude Forest ("Barbarella") et du pop-art, en particulier les albums de Guy Peellaert ("Jodelle" et "Pravda"), tous parus précédemment chez le même éditeur.

Kris Kool.



Dans les années 70 qui suivent, je partage mon activité entre des illustrations et couvertures pour les diverses publications des Éditions Opta (Fiction, Galaxie, le Club du Livre d'Anticipation, Emmanuelle, Marginal...) (Pas Planète, non, comme le rapporte certaine encyclopédie de la B.D.) et des histoires courtes dans le défunt et regretté magazine Pilote ("Quand les Costumes avaient des dents", "Contes hystériques", "Le Caillou rouge"...).

Mon recyclage professionnel s'accompagne d'un départ pour les Cévennes, d'où je continuerai ma production graphique entre deux fromages de chèvre. (Si on vous dit que c'est à cette époque-là que j'adoptai le pantalon avec des poches sur les cotés, comme les légionnaires, n'en croyez rien! D'ailleurs j'ai dit que je n'aborderais pas ma vie privée...).

Vers 1974, je place mes premières couvertures aux éditions J'ai Lu pour qui j'illustre tout d'abord de grands classiques de l'heroïc fantasy: Catherine Moore, Abraham Merritt, Leigh Brackett, etc.

Contes hystériques. Glucide.



A la naissance de Métal Hurlant (1975) (défunt et regretté lui aussi), je commence à fournir à ce magazine des histoires de science-fiction à tendance mythologique ("Sanguine", "L'Oiseau-Poussière".) Mon style est alors basé sur un colossal travail aux petits points en noir et blanc. Au bord de la cécité et de la crampe du poignet, j'abandonnerai petit à petit ce traité fastidieux au bénéfice d'un travail couleurs plus pictural. ("Arkhê", "Axolotls".)

Arkhê.



Parallèlement, dans Pilote, j'attaque une série d'histoires courtes dans un style plus caricatural, intitulées "Scènes de la vie de banlieue". Dans ces chroniques, basées sur une satire acerbe de la vie moderne et sur l'intrusion du fantastique dans le quotidien, je me mets moi-même en scène comme personnage principal de mes histoires (déjà égocentrique), en éternelle opposition à mon voisin du dessous (ou du dessus, ça dépend), Marcel Miquelon, archétype de français (très) moyen.

Scènes de la vie de banlieue.

Marcel Miquelon.



Dans les années 80 , je rejoins la civilisation, redescends en plaine et m'installe dans la région de Montpellier. (J'y vis toujours et j'aime ça.) Me consacrant définitivement à la science-fiction, j'entame dans Pilote la série "L'Âge d'Ombre", sorte de chronique poétique et sombre d'un futur où les humains, réduits à l'état de 'Oms, survivent dans des cités closes tandis qu'à l'extérieur, apparaissent les Autres, mutants en qui se réincarnent les créatures mythologiques de l'antiquité.

Parallèlement, je fournis aux Humanoïdes Associés la matière du recueil "Laïlah", où, à nouveau, des thèmes mythologiques sont revisités, comme on dit, par la science-fiction et l'érotisme.

Laïlah.



Je participe à quelques portfolios collectifs, illustre Robert Escarpit pour Bayard-Presse, publie "Mémoire des Écumes" (Spectacle, album, film et disque, en collaboration avec le photographe, cinéaste et romancier Christian Lejalé et le musicien Henry Torgue). Je tâte aussi du décor et costume de théâtre pour "Mangeront-ils?" de Victor Hugo, monté par le NTPM, à Montpellier.

De 85 à 87, je travaille avec René Laloux au film d'animation de long métrage "Gandahar" d'après le roman de Jean-Pierre Andrevon, ainsi qu'à un court-métrage, "Comment Wang-Fô fut sauvé", d'après une "Nouvelle Orientale" de Marguerite Yourcenar (défunte et regrettée, elle aussi).

Gandahar. Ambisextra.



En cette fin des eighties, j'illustre "Skaith", de Leigh Brackett, pour les Éditions Albin Michel, et fais connaissance avec le domaine des jeux de rôles ("Simulacres", pour Casus Belli), et des jeux vidéo ("Kult", pour Ere Informatique-Infogrames), tout en continuant à travailler régulièrement pour les Éditions J'ai Lu.

Jack Vance. Le Cycle de Tschaï.

Dirdir .



Dans les années 90 , je me consacre principalement à une longue série en bande dessinée, "Le Monde d'Arkadi", conjuguant science-fiction et heroïc fantasy et dont le cadre est notre Terre qui, dans un futur lointain, se serait arrêtée de tourner sur elle-même. Cette série est prévue en dix albums dont les six premiers sont parus chez Les Humanoïdes Associés, ainsi qu'un coffret-recueil les réunissant.

Je produis aussi, en tant que scénariste, une série d'heroïc fantasy à tendance humoristique, "Amiante", dessinée par Patrick Lemordan, pour Soleil Productions.

Arkadi. Amiante.

Je continue à oeuvrer dans le domaine du jeu ("L'Appel de Cthulhu", "Drakkhen", "Menaces sur TèR", "L'Odyssée ") et illustre toujours moult romans de SF chez J'ai Lu et chez quelques autres: Denoël-Présence du futur, Bifrost, DLM, Encrage, L'Atalante, Hachette-Jeunesse, Galaxies, Le Fleuve Noir, Nestiveqnen, Degliame-Le Cadran Bleu, H&O, Phénix... (J'oublie personne ?)

La Maison d'Ailleurs d'Yverdon, musée européen de la science-fiction, m'a consacré en 93, une grande exposition rétrospective et le festival Utopia 2000 de Nantes une belle expo aussi. (Merci, merci !)



Nous voici donc rendus aux années 2000 et la fin du monde n'est toujours pas arrivée. (Pfou... C'est long...) Il y a même du nouveau, puisque j'ai quitté Les Humanoïdes Associés et je suis passé chez Guy Delcourt.

Ce mouvement a été amorcé en 98 par la réédition chez lui de " L'Âge d'ombre ", puis par une nouveauté, " Nocturnes ", en 99.

La décennie, que dis-je ?, le siècle, que dis-je ?, le millénaire s'est conclu par le début des rééditions du Monde d'Arkadi chez ce même éditeur (d'élite). http://www.editions-delcourt.fr

Quant à la nouvelle décennie, que dis-je ?, le nouveau siècle, que dis-je ?, le nouveau millénaire, il sera consacré à la suite et fin de la saga. En 9 tomes, c'est décidé!



Avec ça, dans les années 2001 à 2003, j'ai travaillé aux Enfants de la Pluie, long métrage d'animation que j'ai scénarisé et co-scénarisé d'après un roman de Serge Brussolo et dessiné et co-dessiné avec Philippe Leclerc et son équipe de Praxinos, puis de Séoul. (DVD chez MK2).







Skan.

En 2006-2007 : "Dialogue avec l'extraterrestre", une nouvelle grande expo itinérante, initiée par L'Office Régional Culturel Champagne-Ardenne, a tourné principalement en… Champagne-Ardenne. (Champagne!)



En 2008, j'ai donc terminé le Monde d'Arkadi et j'ai pris ma retraite. (Mais non, je déconne.)











Cette page "bio" a été réalisée sans expérimentation sur les animaux

et uniquement à l'aide d'ingrédients issus de culture par fertilisation naturelle,

sans engrais chimiques ni traitements par pesticides de synthèse.

LA BIBLIOGRAPHIE

NON MOINS OFFICIELLE ET NON MOINS SUCCINCTE

(MAIS PAS EXHAUSTIVE... FAUT PAS RÊVER)

"Kris Kool". (Eric Losfeld. 1970) (On en trouve encore par-ci par-là, et pas forcément à un prix de "cote".)

"Fume, c'est du Caza!" (Kesselring. 1975)

"Fume, c'est du..." était une petite collection d'esprit très underground, où l'éditeur donnait à l'auteur 50 pages en noir et blanc pour y mettre ce qu'il voulait... Ça pouvait être des B.D. ou des dessins, mais aussi du texte, la photo de sa belle-mère ou ses factures de blanchisserie... Une sorte d'ancêtre de la home-page, quoi... Un jour, j'en ferai une réédition pirate...)

"Scènes de la vie de banlieue". Tome 1. (Dargaud 1977.)

Tome 2: "Accroche-toi au balai!" (Dargaud 1978.)

Tome 3: "L'Hachélème que j'aime". (Dargaud 1982.)

(Rééditions chez Les Humanoïdes Associés en 1991, augmentées de quelques histoires courtes parues dans Métal Hurlant, Fluide Glacial, La Gueule Ouverte et "Fume c'est du...")

Scènes de la vie de banlieue / l'intégrale (Humanos, 2003)

Les histoires ont été replacées dans leur chronologie de parution d'origine, tous magazines confondus et on a bouché quelques trous avec des quasi-inédits…

"L'Âge d'Ombre".

Tome 1: "Les Habitants du crépuscule". (Dargaud 1982)

Tome 2: "Les Remparts de la nuit". (Dargaud 1984)

RÉÉDITION:

"L'Âge d'Ombre" - intégrale.

Les deux albums Dargaud réunis en un seul, augmenté de "L'lobo", 8 pages réalisées pour Heavy Metal (USA) en 97 (Guy Delcourt éditeur. 1998)

"Caza 30X30". (Recueil d'illustrations) (Les Humanoïdes Associés 1981.)

Il y avait eu comme ça, à l'époque, trois 30x30: un Moebius, un Druillet, un Caza... La famille de l'illustration S.-F. française... Album évidemment épuisé et qui ne sera certainement jamais réédité sous cette forme. Cependant quelques éléments - les moins datés - en ont été récupérés dans "Chimères", dans "De Métal et de chair" et dans "L'Oeil du Dragon"...

"Arkhê". (Les Humanoïdes Associés 1982.)

D'aucuns considèrent cet album comme mon chef-d'oeuvre. Pour ma part, j'accepte ce mot au sens du chef-d'oeuvre que réalisent les Compagnons à l'issue de leur tour de France... Une sorte d'épreuve de fin d'apprentissage.

"Le Caillou rouge et autres contes". (En collaboration avec François Bazzoli) (Dargaud 1985)

Mes débuts dans Pilote. Des "péchés de jeunesse" (que je ne renie pas.)

"Mémoire des écumes". (En collaboration avec Christian Lejalé) (Dargaud 1985)

Un album entièrement réalisé en peignant sur des photos. Et une musique originale mêlant le synthé à l'orchestre symphonique. Un cas.

"Laïlah". (Les Humanoïdes Associés 1988.)

De la "pornographie métaphysique", dixit Dionnet, alors éditeur de Métal Hurlant.

"Chimères". (Recueil d'illustrations). (Les Humanoïdes Associés 1988.)

"Le Monde d'Arkadi".

Tome 1: "Les Yeux d'Or-Fé". 1989.

Tome 2: "Le Grand extérieur". 1990.

Tome 3: "Arkadi". 1991.

Tome 4: "La Corne rouge". 1992.

Tome 5: "Les Voyageurs de la mer morte". 1993.

Tome 6: "Noone". 1996.

"Le Monde d'Arkadi - le coffret". Recueil des 6 premiers tomes. 1996.

(Tous ces titres chez Les Humanoïdes Associés)



" Chroniques de la Terre fixe " :

" Nocturnes "

(Guy Delcourt 1999)



RÉÉDITIONS

" Chroniques de la Terre fixe " :

" Le Monde d'Arkadi "



Volume 1: "Les Yeux d'Or-Fé". 2000.



Volume 2: "Le Grand extérieur". 2000.



Volume 3: "Arkadi". Mars 2001.



Volume 4: "La Corne Rouge". Octobre 2001.



Volume 5: "Les Voyageurs de la mer morte". Mars 2002.



Volume 6: "Noone". Septembre 2002.



(Tous ces titres chez Guy Delcourt)

(À noter que le tome 1 a été sérieusement revu et augmenté, les autres tomes ne subissant que de très discrètes corrections, mais bénéficiant du grand format et d'une excellente qualité d'impression)



Volume 7: "Le Château d'Antarc". Octobre 2004.

Et là, ce n'est plus de la réédition, mais de la pure nouveauté tant attendue!



Volume 8 : "Pierres de Lune". Avril 2007.



SOUS PRESSE:

Volume 9-et-dernier : "Le Jour de l'Arche". Novembre 2008.





Comme scénariste, avec Patrick Lemordan au dessin:



"Amiante".

Tome 1: "La Cité perdue de Kroshmargh". 1993.

Tome 2: "L'Île du géant triste". 1994.

Tome 3: "Le Labyrinthe de la lune pâle". 1995.

Recueil des tomes 1-2-3. 1996.

Tome 4: "La Clef de Pierre-Etoile". 1997.

(Tous ces titres chez Soleil Productions)

(À noter que vous n'aurez vraisemblablement jamais la suite et fin entre les mains, faute d'entente avec l'éditeur. No comment.)

"De Métal et de chair". (La Sirène 1994)

Recueil de 100 illustrations de couvertures pour la collection J'ai Lu-S.F., de 1974 à 1994.

"L'Oeil du Dragon". (La Sirène 1996)

Recueil d'illustrations fantastiques d'origines diverses (Jeux de rôles, jeux vidéo, revues, théâtre, etc. et 40% d'inédits)

"Caza, une monographie" (Mosquito 2000)

Dans la série des monographies Mosquito dont la qualité est reconnue universellement et au delà, une grosse interview recueillie par Richard Comballot, + des textes de Jean-Pierre Andrevon, Yves Frémion, Karin Heller, Gilles Ratier, Jean-Bruno Renard + un grand nombre de dessins inédits ou presque, en noir et en couleurs.

(À noter qu'il existe une édition de luxe, accompagnée de cinq tirés à part : quatre crayonnés et une sérigraphie numérotée/signée.)

Mosquito. 1 ter, rue des Sablons. 38120-St Égrève.

E-mail :

Site web : http://www.editionsmosquito.com/

"Les Mois sont de papier / 01".Le Pythagore. Mars 2003

Recueil de croquis effectués sur mon canapé au cours du mois de novembre 2001.



"Les Mois sont de papier / 02". Le Pythagore. Octobre 2005.

Recueil de croquis préparatoires pour Les Enfants de la Pluie.



"Dialogue avec l'extraterrestre". Le Pythagore. Décembre 2005.

Catalogue 30x40 de l'exposition du même nom.

Préface de Jacques Baudou.



SOUS PRESSE:

"Les Mois sont de papier / 03". Le Pythagore. Novembre 08.



KRONOZONE (Delcourt-Série B. 2004)

Enfin un nouveau recueil d'illustrations, une sorte de best-of du art-of, compilé sur 30 ans et plus d'illustrations SF et Fantasy, de Opta au Cadran Bleu en passant par J'ai Lu et tous les autres. Préface de Roland C. Wagner.

Lequel RCW me rend un bel hommage sur :

http://generationscience-fiction.hautetfort.com(...)kronozone.html

Le film "Les Enfants de la Pluie" est disponible en DVD depuis janvier 2004 (MK2 diffusion).

JOIE! Le film "Gandahar" est disponible en DVD depuis novembre 2006 (Arte Diffusion) + un coffret réunissant Gandahar et La Planète sauvage.

Sérigraphies, port-folio et affiches chez "Lorbaflo", qu'on croise sur beaucoup de festivals B.D. et chez Le Pythagore, libraire B.D., marchand de journaux, bureau de tabac, éditeur. (8 rue de Verdun. 52000.Chaumont. T : 03.25.32.32.76)

On trouve aussi, chez EuroGames-Jeux Descartes,"Menaces sur TèR", un jeu de société écolo-fantastique, à la conception duquel j'ai participé largement, principalement pour les textes et l'illustration, bien sûr (1995).

En principe, tout ce qui est présenté ici en jaune est disponible dans le commerce (si c'est pas chez le libraire, c'est sur Amazon).

Pour le reste, il faut fouiller chez les soldeurs ou assassiner votre voisin de file sur un festival ou un autre et lui voler son sac-à-dos (Choisissez en un gros qui parle tout le temps, par exemple)...

(Sur chacun des sujets abordés ici, vous pouvez lire d'abondants extraits d'interviews sur les pages Parutions Albums, en particulier à propos du Monde d'Arkadi.)